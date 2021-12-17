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شاهد.. الكيان الاسرائيلي والتملص من مسؤولية العدوان على سوريا

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير بالشؤون الإسرائيلية أليف صباغ أن عدم اعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن الإعتداءات على الاراضي السورية يأتي نتيجة الخشية من الرد السوري.

العالم - خاص بالعالم

وقال صباغ في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الخبارية، إن هناك تناغم بين الخطاب الاعلامي و العسكري والسياسي للكيان الصهيوني بحيث يغطى واحد الاخر.

واضاف، ان هناك اعتقاد عند الكيان الغاصب انه طالما لايتخذ مسؤولية هذه الإعتداءات فلن يكون هناك رد من سوريا.

واوضح صباغ ان كل العالم يعلم ويشهد ان مسؤول الاعتداءات على الاراضي السورية هو الكيان الصهيوني وان حاول ان يتملص من مسؤوليته واو ان يغطي اعتداءاته بالغطاء الغربي.

واعتبر الخبير الاعتداءات الاسرائيلية المتكرر على سوريا بإنها استنزاف سوريا حتى وان توقف العدوان القائم، واعادة سوريا سيطرتها وسيادتها على كافة اراضيها المحتلة، من اجل ان لا تستطيع ان تنهض من جديد وان تعيد قوتها في كل الجوانب، مؤكدًا ان سوريا شعبًا وحكومةً سوف تدحر هذا الوهم وستزهر من جديد في كل المجلات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين صباغ ان هناك تنسيق متكامل بين الكيان الاسرائيلي واميركا وتركيا في العدوان على سوريا، وحتى إذ بدا في بعض الاحيان بانه تنسيق غير مباشر، لهذا سوريا تقاتل العدوان على ثلاث جبهات...

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق....

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