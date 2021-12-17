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الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.

العالم-العراق

وحسب جريدة القبس الكويتية، أكد الخالد أن فتح منفذ العبدلي سيكون بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".

وأوضح رئيس الحكومة الكويتية أن هذا القرار يستهدف "زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة".

تصريحات الخالد جاءت أثناء قيامه بجولة تفقدية لقطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد، أمس الخميس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اتخذ قرارا يحمل رقم 1192 لسنة 2020، وذلك في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يقضي بإعادة فتح منفذ العبدلي لعمليات التصدير.

وأكدت مصادر صناعية لوسائل إعلام كويتية أن "استمرار إغلاق منفذ العبدلي البري الذي يربط الكويت بأكبر سوق استهلاكي مجاور منذ ما يقارب العامين تسبب في خسائر مادية كبيرة للمصانع والشركات الكويتية، في الوقت الذي استفادت فيه دول مجاورة أخرى كإيران والأردن والسعودية من هذا السوق الكبير".

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