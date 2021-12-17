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مراسلون بلا حدود: السعودية واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم

مراسلون بلا حدود: السعودية واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية إن السعودية واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم باعتقالها 31 صحفيا بشكل تعسفي.

العالم- السعودية

وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافة، التي أحصت 488 عاملًا في مجال الإعلام مسجونًا في العالم حاليًا أنه “لم يكن يومًا عدد الصحافيين المسجونين مرتفعًا إلى هذه الدرجة منذ إنشاء التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 1995”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة الاستثنائي بنسبة 20 بالمائة في عام واحد ناجمة “بشكل أساسي عن ثلاث دول” هي ميانمار وبيلاروسيا والصين التي تسبب قانونها للأمن القومي الذي فرضته في هونغ كونغ عام 2020 بارتفاع حاد في عدد الصحافيين المعتقلين في هذه المدينة.

وأوضحت المنظمة أنها لم تسجّل يومًا “عدد صحافيات معتقلات” مرتفع إلى هذه الدرجة ويبلغ 60، أي أكثر بالثلث مقارنة بالعام 2020.

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