فوز المنتخب اليمني للناشئين يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل"، هذا اهم ما جاء في كلمة نيكولا دي ريفييه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة تعليقا على المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 .. الواضح من خلال بيان الترويكا الاوروبية، ان الغرب مازال يتعامل مع الاخر معاملة فوقية واستعلائية.

في ملف هاشتاغ الثاني نشر الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صوراً له بجوار علم السعودية داعيا الناس للانضمام إليه لأداء صلاة الاستسقاء، “تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين” حسب قوله . وكان الحاخام اليهودي من أصول أمريكية، قد أعلن سابقا أنه زار السعودية حيث لاقى ترحيبا لافتا فيها، معربا عن أمله بأن يُعين رسميا حاخام المملكة.

في ملف هاشتاغ الثالث قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن السعودية افتتحت مهرجانها السينمائي الدولي الأول، وسط اتهامات للحكومة باستخدام الفن والثقافة لتبييض سجلها الحقوقي السيء، بعد أيام فقط من الجدل المماثل الذي ألقى بظلاله على استضافتها لسباق “فورمولا وان” للمرة الأولى.

في ملف هاشتاغ الرابع انتزع المنتخب اليمني "تحت سن سبعة عشر عاما" لكرة القدم كأس بطولة غربي آسيا من يد السعودية، وتُوج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين في النسخة الثامنة ، التي استضافتها مدينة الدمام السعودية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب المنتخب السعودي 4/ 3 بركلات الترجيح ، واثر ذلك وصلت بعض الوسومات اليمنية نصاب "ترند اليمن"منها #اليمن_يؤدب_السعودية و #اليمن_بطل_غرب_اسيا و #المنتخب_اليمني_للناشئين.