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33 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات و172 خرقا في الحديدة

33 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات و172 خرقا في الحديدة
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 33 غارة على محافظات مأرب والجوف وتعز ، فيما ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 172 خرقاً في جبهات الحديدة.

العالم- اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان استهدف بـ23 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

كما شن طيران العدوان الغاشم 3 غارات على المجمع الحكومي في حزم الجوف وغارتين على مديرية خب والشعف ، بالإضافة إلى غارتين على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وفي الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان، 172 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات غارتين لطيران حربي على حيس والجراحي وغارة لطيران تجسسي على حيس.

وشملت الخروقات تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والجراحي .

وأشار إلى تسجيل 21 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و112 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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