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تراجع قياسي جديد لليرة التركية لتصل إلى 16 مقابل الدولار

تراجع قياسي جديد لليرة التركية لتصل إلى 16 مقابل الدولار
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.

العالم - تركيا

وحسب "رويترز"، نزلت الليرة اثنين في المئة إلى 16 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس.

وبذلك تكون قيمة الدولار قد زادت بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب الاقتصاد التركي.

ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك 4 مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.

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