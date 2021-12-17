بارزاني يوجه بمساعدة عاجلة للمتضررين من فيضانات أربيل

العالم-العراق

وذكر بيان صادر عن رئاسة منطقة كردستان العراق، أن بارزاني أكد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية، والمؤسسات الحكومية بسرعة وعجالة على إنقاذ أرواح المواطنين، والقيام بكل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وان تستعد المستشفيات لاستقبال الضحايا، وتقديم العلاج لهم.

من جانبه اوضح محافظ اربيل لبارزاني ما الت اليه الاوضاع وعمليات الاغاثة من قبل فرق الدفاع المدني، مجددا تأكيده على ان المؤسسات ذات العلاقة تتابع الوضع والتطورات باستمرار وهم على استعداد لمواجهة أي طارئ.

ومنذ يوم مساء امس هطلت امطار غزيرة في أربيل استمرت الى صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى اجتياح سيول جارفة مناطق في عاصمة كردستان العراق لتغمرها المياه ويسقط على اثرها عدد من الضحايا واصابة آخرين.