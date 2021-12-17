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بارزاني يوجه بمساعدة عاجلة للمتضررين من فيضانات أربيل

بارزاني يوجه بمساعدة عاجلة للمتضررين من فيضانات أربيل
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً مع محافظ اربيل أوميد خوشناو لمتابعة وضع تلك المناطق التي غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، معربا عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا والجرحى إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بعدد من المنازل جراء ذلك.

العالم-العراق

وذكر بيان صادر عن رئاسة منطقة كردستان العراق، أن بارزاني أكد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية، والمؤسسات الحكومية بسرعة وعجالة على إنقاذ أرواح المواطنين، والقيام بكل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وان تستعد المستشفيات لاستقبال الضحايا، وتقديم العلاج لهم.

من جانبه اوضح محافظ اربيل لبارزاني ما الت اليه الاوضاع وعمليات الاغاثة من قبل فرق الدفاع المدني، مجددا تأكيده على ان المؤسسات ذات العلاقة تتابع الوضع والتطورات باستمرار وهم على استعداد لمواجهة أي طارئ.

ومنذ يوم مساء امس هطلت امطار غزيرة في أربيل استمرت الى صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى اجتياح سيول جارفة مناطق في عاصمة كردستان العراق لتغمرها المياه ويسقط على اثرها عدد من الضحايا واصابة آخرين.

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