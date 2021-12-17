شاهد.. رواد مواقع التواصل يواكبون مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

العالم - خاص العالم

الواضح من خلال بيان الترويكا الاوروبية، ان الغرب مازال يتعامل مع الاخر معاملة فوقية واستعلائية، بل ان الغرب لا يتحمل ان يجد نفسه على طاولة تفاوض واحدة ، في الجانب الاخر منها، بلد لا ينتمي الى نادي الدول الغربية او القوى الكبرى، فالتفاوض من منظور غربي، يعني ان هناك طرفا غربيا او قوة كبرى، وعدا ذلك ليس سوى إملاءات، وفرض ارادة، واصدار الاوامر، وما على الطرف الاخر سوى التنفيذ، وإلا سيتحمل "عواقب تمرده" على ارادة الاقوياء.

محمد صالح صدقيان کتب حول هذا الموضوع:"بقاء #الاتفاق_النووي على وضعه الحالي حالة غير طبيعية لايران، وانهيار هذا الاتفاق اذا لم يعد ممكنا احياءه حاجة ايرانية طبيعية لانه يشكل عبئا اضافيا بعد انسحاب امريكا منه وفرض عقوبات سياسية وأمنية.على هذا الاساس ترفض #ايران الاتفاق المرحلي او اتفاق خطوة خطوة".

فيصل عبد الساتر علق من جانبه:"بعض المعلومات تتحدث عن تقدم لا بأس به في مباحثات فيينا النووية.هذا ما يفسر التصريحات الايجابية للطرف الاوروبي،ولا يبعد عنه الطرف الايراني.ثمة مؤشر آخر على ايجابية ما حصل في هذه الجولة من المباحثات،الا وهو، الجنون الاسرائيلي المتصاعد والمترافق بالتهديد!.منطق ايران الثابت:قوة الحق".

ملتقى العروبيين السوريين غرد في حسابه:"نووي إيران.. خلاف جوهري يهدد مفاوضات فيينا وطهران تنفي تخليها عن مقترحاتها الجديدة وتتوعد إسرائيل".

شافي العجيل غرد بدوره:"ايران رابع قوة صاروخية في العالم ، هذا ما قاله قسطنطين سيفكوف رئيس الأكاديمية الصاروخية الروسية ومعروف تكتم الروس خاصة في المجالات العسكرية ،لكن بهذا التصريح وكانه اشارة الى الحكومة الإسرائيلية بان لا تتورط قد يتم مسح اسرائيل من الخارطة!!

محمد هشام غرد قائلاً:"في المفاوضات النووية الحالية امريكا امام خيارين اما الاعتراف بايران قوة نووية او قصف جميع المرافق النووية الايرانية وهذا ما لن تقدر عليه اميركا".