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الاسير ابو هواش يواصل الاضراب عن الطعام

الاسير ابو هواش يواصل الاضراب عن الطعام
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 123 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

العالم-فلسطين

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الأسير أبو هواش لا يزال محتجزًا في عيادة سجن الرملة، وهناك خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلاّ من خلال كرسي متحرك، ويعاني من دوخان.

وحذر من خشية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى والرئتين , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، بل أصدرت قبل نحو أسبوع قرارا بتثبيت اعتقاله 4 أشهر.

والأسير أبو هواش معتقل منذ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري 6 أشهر، وجدد عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.

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