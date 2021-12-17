شاهد.. العالم الإفتراضي يحتفل ببطولة المنتخب اليمني للناشئيين

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للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب المنتخب السعودي 4/ 3 بركلات الترجيح ، واثر ذلك وصلت بعض الوسومات اليمنية نصاب "ترند اليمن"منها#اليمن_يؤدب_السعوديةو#اليمن_بطل_غرب_اسيا و #المنتخب_اليمني_للناشئين.

جهاد النهاري غردفي حسابه:"يأتي الإنجاز من عمق الأزمات ومن رحم الصعاب تأتي النجاحات".

عمرو ناصف علق بدوره:"بعد فوز اليمن على السعودية في بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة القدم، هل ستطالب المملكة بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لاتهام إيران وحزب الله بتدريب الفريق اليمني، وإمداده بأجهزة لتوجيه ضربات الجزاء عن بعد؟".

محمود رفعت كتب بدوره:"فوز منتخب #اليمن على #السعودية لا يمكن فصله عن سياق الحرب على ايمن.. ويبقى معنى هذا النصر الأشد عمقا هو أن اليمن ينتصر رغم الدمار والخراب الذي ألحقه به العدوان عليه وهزيمة المرفهين رغم إمكاناتهم المالية كهزيمة جيوش العدوان رغم تسليحها، مبروك #منتخب_اليمن مبروك للشعب اليمني".

د. عبد الحمد دشتي غرد قائلاً:"هادي يستنكر فوز اليمن على السعودية ويصف الفوز بأنه مؤامرة حوثية مكشوفة مدعومه من ايران.. ما ينلام الرجل من خمس سنوات يضرب كبسة في فنادق الرياض".

حسام باشا كتب في حسابه:"إذا كانت الافراح عمت اليمن بمجرد فوز المنتخب الوطني على السعودية وتحقيق بطولة غرب آسيا .. فما بالكم بما ستشهده اليمن من أفراح يوم النصر المحقق بإذن الله على العدوان السعودي".