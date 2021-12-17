لماذا يواصل الاحتلال اعتداءاته اليائسة على سوريا؟

العالم - مارأيكم

يرى خبراء عسكريون ان العدوان الاسرائيلي المتكرر على الاراضي السورية لم ولن يحقق اي هدف استراتيجي.

ويقول الخبراء، إن، العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا لا يتجاوز التاثير التكتيكي ولن ولم يستطيع الكيان الصهيوني ان يحقق أي هدف استراتيجي في عدوانه على سوريا.

ويضيف: أن الكيان الصهيوني يحاول ومن خلال اهداف تكتيكية معينة واستهداف مواقع عسكرية سورية ان يحقق اهداف استراتيجية عبر عمليات انهاك واستنزاف، للقوات المسلحة السورية.

ويوضح الخبراء ، ان هدف الكيان الصهيوني الاستراتيجي هو ابادة وتمزيق الدولة السورية عبر مرتزقته الموجودة داخل الاراضي السورية، ولكن هذه الابادة لم ولن تنجح وباءت بالفشل وذلك من خلال صمود الحكومة والشعب السوري امام هذا الهدف الخبيث.

ويشير الخبراء ان مرتزقة الكيان الصهيوني داخل الاراضي السورية موجودة في اكثر من منطقة، في مخيم الرقبان ومنطقة التنف وفي الشمال السوري حيث يتم تبادل الادوار بين الاسرائيلي والتركي والاميركي.

ويرى الخبراء ان سبب الرئيسي للعدوان المتواصل على سوريا، لان سوريا عقبة كأداء امام المشروع الاميركي الصهيوني التركي في المنطقة، وقلعة حصينة للمقاومة.

ويعتبر الخبراء العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، بانه محاولة صهيونية اميركية تركية من اجل تحريض الشارع السوري ضد الوجود الروسي في سوريا، وذلك من اجل اثارة زوبعة في الشارع السوري لعدم الحاجة لهذا الوجود اذ لم تستطيع روسيا الرد على صواريخ العدوان الاسرائيلي، موضحين ان الاميركي يخطط الى ان يفصل بين الدولة السورية وبين حلفائها وتحريض الشارع السوري ضد التحالف الايراني السوري الروسي.

ويؤكد الخبراء ان الرد قائم وموجود لافشال المخطط الأميركي الذي يهدف الى الاستيلاء على المنطقة باكملها، والعدوان على سوريا، وذلك من خلال امكانية وقدرة الدولة السورية وقدرة وامكانية محور المقاومة، الذي بات راسخ في الاستراتيجية والوعي والارادة.

ويرى باحثون سياسيون ان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سوريا بانها عملية تكاملية ضمن تقاطع المشاريع العدوانية على هذا البلد، موضحين ان هذه العداءات تأتي متزامنة مع الاعلان الاميركي المستجد والمتكرر بانه لن ينسحب من الشرق السوري وتزايد العقوبات على وسوريا ومنع الانفتاح على سوريا، وكذلك التلكؤ التركي في تنفيذ اتفاقات سوتشي، واضاف، أن كل هذه المشاريع العدوانية على سوريا تخدم بعضها البعض في ابقاء سورية في دائرة الاستنزاف.

ويرى خبراء بالشؤون الإسرائيلية أن عدم اعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن الإعتداءات على الاراضي السورية يأتي نتيجة الخشية من الرد السوري.

ويقول خبراء بالشؤون الإسرائيلية، إن هناك تناغم بين الخطاب الاعلامي و العسكري والسياسي للكيان الصهيوني بحيث يغطى واحد الاخر.

ويضيف ان هناك اعتقاد عند الكيان الغاصب انه طالما لايتخذ مسؤولية هذه الإعتداءات فلن يكون هناك رد من سوريا.

ويوضح خبراء بالشؤون الإسرائيلية، أن كل العالم يعلم ويشهد ان مسؤول الاعتداءات على الاراضي السورية هو الكيان الصهيوني وان حاول ان يتملص من مسؤوليته واو ان يغطي اعتداءاته بالغطاء الغربي.

ويعتبر خبراء بالشؤون الإسرائيلية، الاعتداءات الاسرائيلية المتكرر على سوريا بإنها استنزاف سوريا حتى وان توقف العدوان القائم، واعادة سوريا سيطرتها وسيادتها على كافة اراضيها المحتلة، من اجل ان لا تستطيع ان تنهض من جديد وان تعيد قوتها في كل الجوانب، مؤكدين ان سوريا شعبًا وحكومةً سوف تدحر هذا الوهم وستزهر من جديد في كل المجلات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويبين خبراء بالشؤون الإسرائيلية، ان هناك تنسيق متكامل بين الكيان الاسرائيلي واميركا وتركيا في العدوان على سوريا، وحتى إذ بدا في بعض الاحيان بانه تنسيق غير مباشر، لهذا سوريا تقاتل العدوان على ثلاث جبهات...

مارأيكم..

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