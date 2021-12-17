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تشاووش أوغلو يلتقي نظيريه التشادي والكاميروني في إسطنبول

تشاووش أوغلو يلتقي نظيريه التشادي والكاميروني في إسطنبول
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، نظيريه التشادي شريف محمد زين، والكاميروني ليجون مبيلا مبيلا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري في إسطنبول.

العالم - افريقيا

جاء ذلك على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي انطلقت الخميس في مدينة إسطنبول.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة، "التقيت اليوم على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية وزراء خارجية الكاميرون والتشاد، كما التقيت النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري".

وذكر أن القمة الأولى للشراكة التركية الإفريقية عقدت في إسطنبول، والثانية في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، والثالثة في إسطنبول تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك".

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في إسطنبول أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية، التي تعقد تحت شعار: "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك".

وسيجري الافتتاح الرسمي للقمة، السبت، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظرائه من الدول الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان خلال القمة نظرائه الأفارقة على مأدبة عمل.

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