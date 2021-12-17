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بالصور.. انقاذ عائلة حاصرتها السيول في كركوك

بالصور.. انقاذ عائلة حاصرتها السيول في كركوك
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، انقاذ عائلة حاصرتها السيول في محافظة كركوك.

العالم-العراق

المديرية قالت في بيان، "في مهمة تجسدت فيها المواقف الانسانية والوطنية والتعبير عن الشعور العالي بحماية المواطن ونتيجة للظروف الجوية السائدة في المحافظات الشمالية وهطول الامطار بغزارة وما نتج عنها من سيول جارفة كان من تداعياتها محاصرة احد العوائل المكونة من ٧ اشخاص بينهم طفل رضيع وعلى اثر ذلك وبعد وصول الاستتغاثة هرعت مفارز كتيبة الاستطلاع في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع الشرطة النهرية نحو العائلة الساكنة في منطقة التون كوبري بقضاء الدبس محافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "القوة شقت طريقها بصعوبة بالغة واصرار كبير للوصول الى العائلة المحاصرة وتمكنت من الوصول اليها وانقاذها في اللحظات الاخيرة قبل ان تجرفها السيول وعادت القوة وهي محملة بالعائلة وقامت بتقديم المساعدة الفورية لها بانتظار انجلاء ازمة الطقس الحالية".

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