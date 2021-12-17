الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غروسي: الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع "تسا" في مدينة كرج الايرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الاينترنت

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ دعموش: أميركا وحلفاؤها بالمنطقة يديرون ويدعمون ‏ويمولون الحملة السياسية والإعلامية ضد المقاومة

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم قيس سعيد بـ'الانفراد بالقرار' و'الهيمنة على المؤسسات'

تأييد أوروبي لقرارات سعيد: مرحلة مهمة نحو استقرار تونس

سانا: مرتزقة تركيا يقطعون مئات أشجار الزيتون ويبيعون منازل المهجرين بريف حلب

هجمة ممنهجة ضد الاسيرات في سجون الاحتلال

غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية