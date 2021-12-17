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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
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استوديو بيروت
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غیاهب الکیان
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غروسي: اتفاق الوكالة الذرية مع إيران اتفاق بناء
غروسي: الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع "تسا" في مدينة كرج الايرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الاينترنت
غروسي: الوكالة الذرية خلال محادثاتها مع إيران ركزت على النقاط العالقة دون تحديد مهلة زمنية
غروسي: واشنطن لم تعترض على الاتفاق بين ايران والوكالة بشأن الكاميرات واحتفاظ طهران بالمعلومات المخزنة فيها حتى التوصل الى اتفاق في فيينا
غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية وذلك لا يحتاج إلى أي موافقة من قبل الوكالة الذرية
غروسي: بعد التوصل الى اتفاق خلال محادثات فيينا آنذاك ستسمح ايران باعطاء الوكالة الذرية معلومات وصور الكاميرات
غروسي: واشنطن لم تعترض على الاتفاق بين ايران والوكالة بشأن الكاميرات واحتفاظ طهران بالمعلومات المخزنة فيها حتى التوصل الى اتفاق في فيينا
غروسي: بعد التوصل الى اتفاق ستسمح ايران باعطاء الوكالة الذرية معلومات وصور الكاميرات
مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي: اتفقنا مع إيران حول طريقة عمل الكاميرات وتسجيل المعلومات
كبير المفاوضين الايرانيين: حققنا تقدما جيدا في محادثات هذا الاسبوع واللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اليوم اجتماعا بعد توقف لعدة ايام
غروسي: الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع "تسا" في مدينة كرج الايرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الاينترنت
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش
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