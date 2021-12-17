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غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية

غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" انه من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية وذلك لا يحتاج إلى أي موافقة من قبل الوكالة الذرية.

العالم - ايران

وقال غروسي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، أن واشنطن لم تعترض على الاتفاق بين ايران والوكالة بشأن الكاميرات واحتفاظ طهران بالمعلومات المخزنة فيها حتى التوصل الى اتفاق في فيينا، مضيفا أنه بعد التوصل الى اتفاق خلال محادثات فيينا آنذاك ستسمح ايران باعطاء الوكالة الذرية معلومات وصور الكاميرات.

وأكد غروسي: اتفقنا مع إيران حول طريقة عمل الكاميرات وتسجيل المعلومات.

وأضاف غروسي: الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع "تسا" في مدينة كرج الايرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الاينترنت.

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان الوكالة خلال محادثاتها مع إيران ركزت على النقاط العالقة دون تحديد مهلة زمنية.

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