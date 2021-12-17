زعيم إنجيلي بارز يحذر ترامب: لا تجعلنا نختار بينك وبين 'إسرائيل'

العالم- فلسطين المحتلة

وأرسل مايك إيفانز، مستشار ترامب السابق والمقرب جدا من نتنياهو، رسالة إلى ترامب، قال فيها إنه شعر “بالهلع” من تصريحات ترامب الأخيرة.

وتأتي الرسالة بعد نشر مقابلة أجراها الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد مع ترامب، انتقد فيها ترامب نتنياهو بسبب تهنئة الزعيم الإسرائيلي للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد فوزه بالرئاسة العام الماضي.

وقال ترامب إن نتنياهو سارع إلى تهنئة بايدن بعد إعلان نتائج الانتخابات، وهي نتائج يواصل التشكيك فيها حتى يومنا هذا.

وقال ترامب: “لقد كان الأمر مبكرا جدا. قبل معظم قادة العالم تبا له”.