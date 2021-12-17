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شاهد تقييم التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد د.عدنان منصور وزير الخارجية اللبنانية الأسبق الى وجوب الإشارة الى من يسمح بتلك التدخلات وهم اللبنانيون أنفسهم على اعتبار بأن القرار السياسي الداخلي في لبنان سيادي وموحد وغير منقسم، لوجد ان كل التدخلات تصطدم بإرادة لبنانية حازمة تمنع هذا التدخل.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"استوديو بيروت"، أشار منصور الى أنه عندما يكون في الداخل اللبناني جهات ترتبط بجهات خارجية وتنسق معها، وتسمح لها بالتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، فاننا نعتب في هذه الحالة على اللبنانيين ولا نعتب على الخارج ، ولو أننا ضد التدخل الخارجي من أي جهة أتى.

واضاف منصور أنه بالنسبة للتدخل الذي يسمح له اللبنانيون أو الافرقاء السياسيون بالتدخل الخارجي فان هذا الامر غير مسموح على اعتبار أن الدولة حينما يكون لها سيادة ولها حرية واستقلال في الداخل اللبناني، فان التدخلات الاجنبية مرفوضة حتى لو كانت من خلال دبلوماسيين موجودين في لبنان.

واعتبر منصور ان العمل الدبلوماسي بطبيعته يخضع لاعتبارات وقوانين واعراف وتقاليد، وهنالك اتفاقية دولية تنظم اطر العلاقات الدبلوماسية ما بين المعتمد في دولة ما وبين الدولة المضيفة.

ونوه منصور الى أنه عندما نجد سفيرا ما أو أي دبلوماسي يتدخل في الشؤون الداخلية، ويملي على لبنان مايجب على لبنان أن يفعله، فإن ذلك يعتبر تدخلا فاضحا في الشأن الداخلي اللبناني، وهذا لا يحصل لان هذا الدبلوماسي المتدخل في الشأن الداخلي اللبناني لو كان في بلد آخر لا يستطيع أن يتجرأ ولا يستطيع أن يملي وان يتجول في إدارات الدولة ويلتقي بمسؤوليها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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