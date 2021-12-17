مواجهة لبنان لأعاصير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

العالم - استوديو بيروت

ويناقش برنامج "استوديو بيروت" صراع لبنان إعصارا من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يبدو فضاؤه مفتوحا على شتى أشكال التدخل لطالما كانت بلاد الأرز مرآة للصراعات في المنطقة ومختبرا لتسوية المصالح الخارجية.

يسلط برنامج "استوديو بيروت "، الضوء على محاولات للتدخل في ملف تحقيق انفجار مرفـأ بيروت وفق سيناريو معد مسبقا ومعلب بما ينسجم والسياسات الخارجية.

ويبحث البرنامج في اسناد وحماية ورعاية للقاضي البيطار الذي يبدأ من اللجنة الخارجية في الكونغرس الامريكي ولا ينتهي بالسفيرة الامريكية التي تنشط صباح مساء للتدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية اللبنانية، وليس آخرا تطبيق فرمانات خليجية للتضييق على الحريات وتغيير هوية لبنان القائمة على احترام حرية الرأي والتعبير.

وحول تقييم ما يجري على المسرح اللبناني من تدخلات خارجية في الشأن اللبناني وحول تسبب تلك التدخلات في تعميق أزمات لبنان أكد ضيف البرنامج د.عدنان منصور وزير الخارجية اللبنانية الأسبق، الى وجوب الإشارة الى لمن يسمح بتلك التدخلات وهم اللبنانيون أنفسهم، على اعتبار بأن القرار السياسي الداخلي في لبنان سيادي وموحد وغير منقسم، لوجد ان كل التدخلات تصطدم بإرادة لبنانية حازمة تمنع هذا التدخل.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف :

- د.عدنان منصور وزير الخارجية اللبنانية الأسبق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

www.alalam.ir/news/5952558