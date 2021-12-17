جيش الاحتلال الاسرائيلي يتعرّض لأضخم عملية سرقة لذخيرته

العالم ـ الاحتلال

وفي التفاصيل، ذكرت القناة، نقلاً عن مصادر رسميّةٍ في جيش الاحتلال، أنّ أكثر من 100 ألف رصاصة خاصة بالبندقية من طراز M-16 سُرقت من مخازن الطوارئ الخاصة بالحرب وذلك قبل حوالي شهر ونصف.

ونقلت القناة عن مصادر في شرطة الاحتلال قولها إنّ الحديث يدور عن أكثر من 150 ألف رصاصة، على الرغم من أن الجيش يدعي أن العدد أقلّ من ذلك. وبحسب القناة، يعتبر المعنيون في جيش الاحتلال أنه تمّ المسّ بجهوزية الأخير لحالات الطوارئ.

ووفق القناة، لم يجرِ القبض على السارقين حتى الآن. كذلك قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن “الحديث يدور عن حادثة خطيرة وغير عادية، تم فتح تحقيق فيها وعند الانتهاء منه ستُقدّم نتائجه إلى مكتب المدعي العام لفحصها”.