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تونس ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس.. موسكو تقدم إقتراحات لضمانات أمنية

تونس ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس.. موسكو تقدم إقتراحات لضمانات أمنية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية، تجمع الآلاف من التونسيين في العاصمة بين موالين ومعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيّد.

العالم - بانوراما

وأطلق الرئيس قيس سعيد قبل أيام رزنامة مواعيد سياسية للعام المقبل تضمنت تعديلا للدستور واستفتاءا شعبيا عليه، تعقبه انتخابات برلمانية متأخرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول ما كشفت عنه الخارجية الروسية عن اقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة بخصوص إنشاء نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا؛ تنص على حظر أي توسع إضافي للناتو؛ وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية السابقة؛

وتبادلت كل من واشنطن وموسكو التصريحات في هذا الخصوص؛ واعتبرت الولايات المتحدة أنه لا وجود لمفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون الحلفاء؛ فيما اعتبرت موسكو ان واشنطن وحلف شمال الأطلسي يرفضان حتى الان جميع الأفكار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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