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الصحة الايرانية: 2196 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 2196 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2196 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 112 مليون جرعة.

العالم- ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 167 ألفا و650 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 341 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2941 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 995 ألفا و734 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 46 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.992 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و26 ألفا و227 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 50 مليونا و109 آلاف و 890 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 3 ملايين و 460 ألفا و 454 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 112 مليون و 596 ألفا و 571 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 569 ألفا و 784 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.

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