كيا تزيح الستار عن أكبر سياراتها العائلية المتطورة

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وبنيت المركبة الجديدة على منصات اختبرت سابقا في سيارات Kia Seltos، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و54 سنتيمترا، بعرض 180 سم، وارتفاع 170 سم تقريبا.

أما قمرتها فجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 6 أو 7 ركاب، وحصلت المقاعد على نظام تدفئة وتبريد، كما جهزت القمرة بنظام تنقية للهواء، ونظام إضاءة داخلية مميز يوفر 64 لونا مختلفا، فضلا عن منظومة صوتيات ممتازة مدعمة بمكبرات صوت عالية الجودة من Bose.

وزودت كيا واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشات لمسية عملاقة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، كما جهزتها بـ 6 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 140 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 115 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بست سرعات.