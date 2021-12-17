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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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انريكي مورا: لدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات لكننا لم نصل الى اتفاق حتى الآن
انريكي مورا: مهمة صعبة تنتظرنا خلال الجولة الثامنة من المحادثات
انريكي مورا: من المهم جدا بالنسبة الينا أن نصل الى إتفاق في أسرع وقت ممكن
انريكي مورا: لدينا مهام معقدة في الجولة المقبلة من المحادثات
انريكي مورا: أرسينا علاقات عمل جيدة مع زملائنا الايرانيين
مؤتمر صحفي لممثل الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا
كبير المفاوضيين الايرانيين في محادثات فيينا يقول إن الدول وافقت بصفة عامة على استئناف المحادثات قبل نهاية العام
المندوب الصيني في محادثات فيينا يقول إن الدول المشاركة في المحادثات وافقت على إستئنافها قبل نهاية العام
إنتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ودول 4+1 في فيينا
مصادر أفغانية: إنفجار لغم مغناطيسي استهدف سيارة في العاصمة كابول
مؤتمر صحفي لممثل الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
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