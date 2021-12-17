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انريكي مورا: لدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات لكننا لم نصل الى اتفاق حتى الآن

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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