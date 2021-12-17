مورا:من المهم جدا بالنسبة الينا أن نصل الى إتفاق بأسرع وقت ممكن

العالم- ايران

وفي مؤتمر صحفي بعد إنتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ودول 4+1 في فيينا صرح مورا ان المشاركين في الإجتماع توصلوا الى نص مشترك للتفاوض حول احياء بنود اتفاق عام 2015، قائلا: ان هذا النص يتضمن آراء واقتراحات مختلفة من مجموعة 4 + 1 وإيران بشأن الغاء الحظر، والقضايا النووية، والترتيبات التنفيذية.

واضاف مورا مؤكدا ان من المهم جدا بالنسبة الينا أن نصل الى إتفاق في أسرع وقت ممكن. لدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات، لافتا ان المحادثات كانت مكثفة وعميقة.

واوضح: بحثنا الأمور الحساسة كرفع العقوبات والتأكد من تنفيذ الاتفاق، مشيرا الى اننا أضفنا الموقف الإيراني الجديد إلى أرشيف المباحثات ونأمل أن تؤدي المسودات الأخيرة إلى حل.

واضاف مورا: حان الوقت للتركيز على الألولويات في التفاوض وليس أمامنا الكثير من الوقت، قائلا: آمل أن نجري الجولة الأخيرة من المفاوضات قريباً.

وتابع: نحن مهدنا الأرضية المشتركة للمفاوضات حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من إيران وأميركا، نافيا اجراء أي اجتماعات مباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني ، مؤكدا ان قرار الاجتماع يعود للحكومة الإيرانية.

واكد مورا: هناك حاجة ملحة لإنجاح مفاوضات فيينا ولدينا أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق، لافتا ان لدينا نص جاهز يشمل جميع جوانب التفاوض المختلفة بانتظار موافقة المعنيين عليه.

كما أوضح مندوب روسيا في مفاوضات فيينا النووية ميخائيل اوليانوف في تصريح صحفي، عقب الاجتماع: أنني أعتقد أننا حققنا تقدمًا في المفاوضات، وآمل أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من الإدلاء بتصريحات أكثر دقة، إلاا أن وتيرة العمل إيجابية.

وكتب أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر" إن الجولة السابعة من المفاوضات انتهت وكانت ناجحة وهيأت أرضية مناسبة لمزيد من التفاوض.

ومن المتوقع مواصلة المفاوضات في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.