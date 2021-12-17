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الكشف عن عدد العراقيين العالقين الذين تم إجلاؤهم من بيلاروسيا

الكشف عن عدد العراقيين العالقين الذين تم إجلاؤهم من بيلاروسيا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن إجمالي أعداد المواطنين العراقيين الذين تم إجلائهم بنجاح على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية من الأراضي البيلاروسية الى البلاد والبالغ عددهم (3,814) مواطن.

العالم - العراق

وذكر مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران بحسب السومرية نيوز، أن "جميع الرحلات الإنسانية والإستثنائية العشرة التي أجلينا من خلالها هذه الأعداد جائت بعد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير النقل ناصرالشبلي، مبينا ان التنسيق عالي المستوى مع وزارة الخارجية العراقية والسلطات البيلاروسية لمساعد المواطنين العراقيين الذين كانوا عالقين بين حدود بيلاروسيا وبولندا ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة".

وأضاف عمران، أن "إدارة الشركة وجميع العاملين فيها كان لهم الشرف بالوقوف مع أبناء بلدهم في هذه المحنة ونجدد إستعدادنا لتنفيذ رحلات إنسانية اخرى متى ماإقتضت الضرورة".

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