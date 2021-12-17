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أنباء عن هجوم للجيش المغربي ضد قوات البوليساريو

أنباء عن هجوم للجيش المغربي ضد قوات البوليساريو
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية متفرقة بأن "الجيش المغربي تصدى بقوة لشاحنة تابعة لجبهة البوليساريو حاولت اختراق المنطقة العازلة بواسطة سيارات رباعية الدفع (4×4) بالإضافة إلى شاحنة أخرى".

العالم - المغرب

ووفق المصادر ذاتها، فإن "طائرات حربية مغربية تابعة للقوات المسلحة الملكية قصفت عناصر من عصابات البوليساريو كانوا يحاولون اختراق الجدار الرملي العازل، بواسطة سيارات رباعية الدفع (4×4) بالإضافة إلى شاحنة صهريجية".

وأكدت نفس المصادر أن "عبور الشاحنة لمنطقة تسميها جبهة البوليساريو "منطقة حرب"، كان مريبا لتقوم طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة الملكية بقصفها بعد اقترابها من نقطة الجدار الرملي العازل".

وقالت صحيفة "زنقة 20" المغربية إن وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو، أفادت "بمقتل شخصين كانا على متن الشاحنة الصهريجية".

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