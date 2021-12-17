روسيا تبدي عن خيبتها إزاء رد واشنطن والناتو على اقتراحاتها بشأن الضمانات الأمنية

العالم-روسيا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" اليوم الجمعة، تعليقا على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "الإشارات من واشنطن وبروكسل مخيبة للأمل للغاية بالنسبة لنا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو لا ترى من قبل الولايات المتحدة والناتو إلا تصريحات علنية بخصوص اقتراحاتها، مرجحا أن الأمر كان مختلفا لو اقترح الغرب على روسيا عبر قناة مغلقة مناقشة هذه المبادرة حول طاولة واحدة.

وذكرت بساكي في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة لن تخوض أي مفاوضات مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا دون مشاركة حلفائها وشركائها في القارة العجوز.

وجاء هذا التصريح ردا على المبادرة الروسية لإبرام اتفاقيتين منفصلتين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بخصوص وضع نظام ضمانات أمنية بغية خفض التوترات الأمنية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات خاصة بتعهد الناتو بعدم مواصلة الامتداد شرقا وتخلي الحلف عن وعوده بمنح أوكرانيا وجورجيا العضوية فيه مستقبلا.