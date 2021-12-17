شاهد..فوائد المذهلة لليرقات ذوات الجناحين

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وتستخدم اليرقات لجهة التخلص من فضلات الطعام والنفايات او لجهة تأمين السماد للمزروعات والعلف للحيوانات وبالتالي تأمين مردود مالي جيد.

وقالت ديوي سينتا وهي ربة منزل ومستخدمة لماغوبوكس: " بدأنا في فصل نفايات الطعام لدينا والاحتفاظ بها للديدان. علمت أن ماغوبوكس يحتوي على يرقات واكتشفت لاحقًا أن الديدان تفرز البراز الذي يمكن استخدامه في السماد وهو أمر جيد للبستنة وأيضًا لعلف الماشية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والمغذيات".

فبعد أن تلتهم اليرقات فضلات الطعام، تأخذ هذه السيدة فضلات اليرقات ذات الفائدة وترشها على نباتاتها، لاستخدامها كسماد عضوي وعندما تصل مجموعة من اليرقات بعد أسبوعين على الأقل إلى مرحلة الخادرة اي الطور الذي يلي طور اليرقانة تبيعها لأصحاب الأعمال المحليين لاستخدامها كعلف للماشية.



وقالت فاطمة هيماتينا وهي مؤسسة ماغوبوكس: "بدأ الكثير من الناس للتو في التعرف على اليرقات وقيمتها الاقتصادية من خلال ما تنتجه من بروتين. بدأنا الإنتاج الضخم في مايو وحتى اليوم باعت ماغو بوكس أكثر من 500 صندوق إلى أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إندونيسيا كما أرسلنا صناديق إلى ماليزيا ".

وتستخدم ماغوبوكس فقط يرقات ذبابة الجندي الأسود لأنها تفضل استهلاك النفايات العضوية كما أنها غنية بالبروتين والكالسيوم، كما تُستخدم اليرقات كعلف للماشية يتم إنتاجه على نطاق صناعي.

ويباع صندوق اليرقات مقابل 27 دولارًا بينما تبلغ قيمة عبوات بيض اليرقات 14دولارًا للعلبة. يذكر أن بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أفادت أن إندونيسيا تنتج ما لا يقل عن ستة كيلوغرامات من نفايات الطعام لكل شخص كل عام.