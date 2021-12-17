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كبير المفاوضيين الايرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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