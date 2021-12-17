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طبيب روسي يكشف سببا غير متوقع للزكام المزمن

طبيب روسي يكشف سببا غير متوقع للزكام المزمن
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن العقاقير الخاصة بعلاج ضغف الانتصاب تسبب احتقان الأنف.

العالم - منوعات

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن أسباب احتقان الأنف المزمن، ليست فيروسية فقط، بل قد تكون الحساسية، التي يعاني منها واحد من كل عشرة أشخاص في العالم. كما قد يحدث احتقان الأنف خلال فترة الحمل، نتيجة تغير مستوى الهرمونات.

ويضيف، ولكن غالبا ما تظهر هذه المشكلة نتيجة تعاطي أدوية وعقاقير مختلفة مثل الهرمونية ومسكنات الألم ومضادات الاكتئاب.

ويقول، "لقد أصبح الآن بالإمكان شراء وتناول أدوية لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال. وهذه "الحبوب الزرقاء" هي سبب كلاسيكي لاحتقان الأنف".
ويشير مياسنيكوف، إلى أن قطرات الأنف المختلفة، يمكنها علاج الزكام، ولكن يؤدي استخدامها لفترة طويلة، إلى حدوث مضاعفات في الغشاء المخاطي للأنف، ما يتطلب تدخلا جراحيا. عموما يمكن أن تتأثر حالة البلعوم الأنفي بزيادة الحموضة، وكذلك نتيجة انخفاض وظيفة الغدة الدرقية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصاب البعض باحتقان الأنف، حتى عند تناولهم جرعة صغيرة من الكحول.

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