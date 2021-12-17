سوريا.. أهالي الصالحية وتل الذهب بريف الحسكة يعترضون رتلين للاحتلال

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي لـ سانا أن أهالي قرية تل الذهب بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من عدة مدرعات ترافقها سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” حاول العبور من القرية فتصدى له الأهالي وأجبروه على التراجع.

لاحقاً أفادت مصادر محلية لـ سانا بأن “أهالي قرية الصالحية بريف القامشلي اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات برفقتها سيارة تابعة لميليشيا (قسد) حاول المرور عبر حاجز القرية إلى الطريق العام والوصول إلى مدينة القامشلي وأجبروه على التراجع”.

واعترض أمس أهالي قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بالحسكة مدرعات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال على الأراضي السورية والتحرك الشعبي ضده.