شاهد..التونسيون يحيون ذكرى الـ11 للثورة التونسية

العالم - مراسلون

انصار الرئيس قيس سعيد جددوا خلال وقفة لهم امام المسرح البلدي التزامهم بدعم قراراته حتى تحقيق مطالبهم.

قيادات من احزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي حاولت مدعومة بعدد من قواعدها دخول شارع الحبيب بورقيبة للقيام بوقفة احتجاجية معارضة لقرارات الرئيس سعيد لكن قوات الامن المتمركزة هناك قامت بمنعهم.

في الجانب الاخر من شارع الحبيب بورقيبة رفع معارضون للرئيس قيس سعيد تتقدمهم تنسيقية مواطنون ضد الانقلاب شعارات مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد مطالبين اياه بالتراجع عنها والدخول في حوار وطني يجمع مختلف الاحزاب السياسية والمنظمات.

تهيد المعارضين بالاعتصام المفتوح في الشارع قد يدفع نحو الصدام مع قوات الأمن.

لم تغب مظاهر الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التونسية عن شارع الحبيب بورقيبة رغم حدة الأزمة، ولم يغب ايضا ان الشارع بصدد الإنقسام اسوة بالطبقة السياسية الموجودة.

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