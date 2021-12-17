شاهد..موسكو تحدد خطوطها الحمراء للغرب

العالم - خاص بالعالم

كشفت وزارة الخارجية الروسية باقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة بخصوص إنشاء نظام ضمانات أمنية تريدها من الغرب، بما في ذلك وعود بالتخلي عن أي نشاط عسكري في أوكرانيا وشرق أوروبا.

وجاء الرد الأميركي على المقترحات الروسية، محذرا على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أنه لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون الحلفاء والشركاء الأوروبيين.

من جديد ردت موسكو على هذه التصريحات واعتبرت ان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يرفضان حتى الآن جميع الأفكار ولم يكن ردهما مشجعا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: "إن وضع العلاقات بين روسيا والناتو غير مقبول للجميع، ويحمل في طياته مخاطر الانفجار، ويجب فعل شيء ما حيال ذلك روسيا، بتقديمها مبادرة الضمانات، عرضت على الناتو والولايات المتحدة بدء العلاقات بصفحة جديدة".

وحدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، شروطا للعمل مع روسيا بشأن اقتراحها الأمني الجديد، وعرض العمل مع موسكو لبناء ثقة جديدة بينهما، إذا ساعدت في تخفيف التوترات مع أوكرانيا.

وكان ستولتنبرغ قد أعلن أن الحلف يرفض مطالب روسيا إليه بالتخلي عن وعوده بضم أوكرانيا وجورجيا في المستقبل ويعتزم مواصلة التوسع شرقا.

وقال ستولتنبرغ: "لن نساوم على حق أوكرانيا في اختيار طريقها، ولن نساوم على حق الناتو في حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، ولن نساوم على حقيقة أن لدى الناتو شراكة مع أوكرانيا".

تحذيرات روسيا بعدم مس خطوطها الحمراء، يكشف مجددا عن حساسية مفرطة لدى موسكو تجاه فكرة الاقتراب من حدودها؛ وجاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد من منسوب التهديدات الأطلسية، يقابلها تصلب في موقف الكرملين بعدم السماح بأن تكون حدود روسيا في دائرة الخطر.

