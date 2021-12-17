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باقري كني: خلال محادثات فيينا توصلنا إلى وثيقتين تختلف عن وثيقة الجولات السابقة والمحادثات القادمة ستتركز على أساس هاتين الوثيقتين

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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