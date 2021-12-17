واشنطن تعلن استعدادها لبحث القضايا الأمنية مع روسيا

العالم-الامیرکیتان

وقال المسؤول: "نحن على استعداد لمناقشة القضايا الأمنية والاستراتيجية مع روسيا".

وأضاف: "نجري محادثات مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وسنكون على اتصال بالحكومة الروسية حول الخطوات المقبلة قريبا".

وكانت روسيا قد أعربت عن خيبة أملها إزاء الردود الأولية من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو على الاقتراحات التي قدمتها لوضع نظام ضمانات أمنية ونزع التوتر في أوروبا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" يوم الجمعة، تعليقا على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "الإشارات من واشنطن وبروكسل مخيبة للآمال بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن موسكو لا ترى من قبل الولايات المتحدة والناتو إلا تصريحات علنية بخصوص اقتراحاتها، مرجحا أن الأمر كان مختلفا لو اقترح الغرب على روسيا عبر قناة مغلقة مناقشة هذه المبادرة وراء طاولة واحدة.