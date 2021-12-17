الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تعلن استعدادها لبحث القضايا الأمنية مع روسيا

واشنطن تعلن استعدادها لبحث القضايا الأمنية مع روسيا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن استعداد واشنطن لبحث القضايا الأمنية مع روسيا، وأنها ستتواصل قريبا مع موسكو بصدد مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمنية.

العالم-الامیرکیتان

وقال المسؤول: "نحن على استعداد لمناقشة القضايا الأمنية والاستراتيجية مع روسيا".

وأضاف: "نجري محادثات مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وسنكون على اتصال بالحكومة الروسية حول الخطوات المقبلة قريبا".

وكانت روسيا قد أعربت عن خيبة أملها إزاء الردود الأولية من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو على الاقتراحات التي قدمتها لوضع نظام ضمانات أمنية ونزع التوتر في أوروبا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" يوم الجمعة، تعليقا على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "الإشارات من واشنطن وبروكسل مخيبة للآمال بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن موسكو لا ترى من قبل الولايات المتحدة والناتو إلا تصريحات علنية بخصوص اقتراحاتها، مرجحا أن الأمر كان مختلفا لو اقترح الغرب على روسيا عبر قناة مغلقة مناقشة هذه المبادرة وراء طاولة واحدة.

روابط ذات صلة

روسيا تبدي عن خيبتها إزاء رد واشنطن والناتو على اقتراحاتها بشأن الضمانات الأمنية

واشنطن: لا تفاوض مع روسيا بشأن أمن أوروبا دون حلفائنا وشركائنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آخر دولة خليجية تعلن رصدها إصابات بمتحور 'أوميكرون'

الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثل أوكرانيا

موسكو تكشف عن اقتراحاتها لواشنطن بخصوص إنشاء نظام ضمانات أمنية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-12-2021

اسرائيلي يرفع علم المثلية امام مسجد الشيخ زايد يفجر غضبا عارما!

أردوغان يستقبل زعماء أفارقة بينهم آبي احمد في إسطنبول