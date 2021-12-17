شاهد..صدى العمليات الفلسطينية على الكيان الصهيوني

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ويقوم الاحتلال الاسرائيلي، بمنع العشرات من النشطاء والقياديين من ابناء المدينة ويفرض عليهم الاقامة الجبرية ويمنعهم من السفر والتنقل بذريعة أنهم ينتمون الى حركتى حماس والجهاد الاسلامي.



ومع رفع حالة التأهب يفرض الاحتلال الاسرائيلي حصارا مشدد على بعض احياء مدينة القدس منها بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة والتي تم وضع الحواجز العسكرية والاسمنتية على مداخلها وعزلها بشكل كامل عن المدينة.



ورغم كل اجراءات الاحتلال الا ان المقدسيون يواصلون المواجهة ضده وضد مستوطنية.

مايحصل داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي هو ارتجاج أمني داخلي وذلك بفعل العمليات الفلسطينية.