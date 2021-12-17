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'حماس' تحذر الاحتلال من استمرار العدوان على الضفة

'حماس' تحذر الاحتلال من استمرار العدوان على الضفة
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة المستوطنين عدوانهم، على المدن والقرى في الضفة الغربية.

العالم ـ فلسطين

وفي بيان، أكدت "حماس"، أن "مواصلة هذه الهجمة الوحشية، سيدفع قادة الاحتلال وقطعان المستوطنين ثمنها، فشعبنا البطل قادر على الدفاع عن نفسه، والرد على العدوان".

ودعت الحركة إلى "تصعيد أشكال المقاومة كافة في وجه عربدة المستوطنين، فلا راحة لهم في أراضينا"، مؤكدة أن "عملية نابلس البطولية التي استهدفت أحد ما يعرف بـ"شبيبة التلال"، هي رسالة واضحة بأن شعبنا لن يتوانى في الدفاع عن نفسه وأرضه".

كما دعت كل القوى والفصائل الفلسطينية إلى الوحدة الميدانية، وإطلاق المقاومة الشاملة بأشكالها كافة، فالمقاومة هي القادرة على لجم العدوان، ووقف هجمات المستوطنين، ومنعهم من مواصلة سلب أرضنا.

كما توجهت "حماس" بالتحية لـ"أبناء شعبنا كافة، الذين يقدمون صورة مشرقة في التكافل والتضامن"، مشددة على أن "وحدتنا وتكافلنا هما الطريق نحو الحرية والاستقلال".

وكان مستوطنون مسلحون هاجموا عشرات المنازل الفلسطينية في قرية برقة شمال مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة، وحاولوا إحراقها، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه شبان فلسطينيين.

ورشق المستوطنون المنازل بالحجارة، ما أدى إلى تكسير زجاج نوافذها، كما حاولوا اقتحامها وإشعال النيران فيها، وتمكنوا من إحراق حظيرة تستخدم لتخزين الحبوب.

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