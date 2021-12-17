الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-12-2021

اسرائيلي يرفع علم المثلية امام مسجد الشيخ زايد يفجر غضبا عارما!

أردوغان يستقبل زعماء أفارقة بينهم آبي احمد في إسطنبول

'حماس' تحذر الاحتلال من استمرار العدوان على الضفة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. تونس ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس.. موسكو تقدم إقتراحات لضمانات أمنية

بالصور.. قناني اوكسجين تتسبب بفاجعة في منزل بمحافظة النجف الاشرف