محافظات اليمن تدشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد

العالم - اليمن

ففي مديرية مجز، افتتح وزير الإعلام اليمني، ضيف الله الشامي، ومحافظ صعدة، محمد جابر عوض، معرض صور الشهداء في روضة الجعملة.

وقرأ الشامي وعوض، خلال زيارتهما للروضة، ومعهما قائد محور همدان، اللواء يحيى الرزامي، وناطق وزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، ووكيل المحافظة، يحيى الحمران، ومدير فرع مؤسسة الشهداء في صعدة، عبدالله الكستبان، الفاتحة على أرواح الشهداء.

وأشادوا بما سطره الشهداء من ملاحم بطولية ومواقف مشرّفة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

كما افتتح محافظ صعدة ووكيل المحافظة وقائد محور همدان ومدير فرع مؤسسة الشهداء، اليوم، معرض صور الشهداء في مديرية سحار، وذلك بمناسبة ذكرى سنوية الشهيد.

وأشار محافظ صعدة إلى تزامن هذه الذكرى مع الانتصارات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وأكد أهمية الاقتداء بالشهداء والسير على خطاهم، وإحياء ذكرى سنوية الشهيد في مديريات وعزل وقرى المحافظة، استشعاراً لعظمة الشهداء الذين قدموا أنفسهم رخيصة في مواجهة العدوان، وإفشال مخططاته.

من جانبه، أشار قائد محور همدان إلى أن الشهادة في سبيل الله، والدفاع عن الوطن، من أرقى مراتب الإحسان، مشدداً على أهمية التحرّك لمواجهة طغاة العصر وقوى الاستكبار.

وفي سياق متصل دشنت في محافظة مأرب فعاليات الذكرى السنوية للشهيد اليوم الجمعة، بفعالية خطابية وافتتاح معرض مركزي لصور الشهداء في مديرية حريب.

وفي الفعالية التي أقيمت بالمناسبة وحضرها عدد من قيادات المحافظة والمكتب الإشرافي وقيادات عسكرية وأمنية ومشايخ ووجهاء وذوي الشهداء، ألقيت كلمات أكدت أهمية دور المجتمع في إحياء هذه الذكرى من خلال التعريف بعظمة الشهداء وتضحياتهم، والاهتمام والدعم لأسرهم وذويهم.

وأشارت الكلمات إلى أن إحياء ذكرى الشهيد تعد تعبيراً عن الوفاء للشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة، دفاعاً عن الوطن، وإعلاء كلمة الحق في مواجهة الطاغوت.

وحثت الكلمات الجميع على أن يكونوا أوفياء لأهل الوفاء والتضحية والبذل والعطاء والافتخار بالتاريخ المجيد للشهداء الأبطال وتضحياتهم وعطائهم في الدفاع عن الوطن، بما يُسهم في تعزيز ثقافة الشهادة والاستشهاد.

وجدد المشاركون في الفعالية العهد للشهداء بالسير على دربهم ومواصلة مسيرة الجهاد في مواجهة قوى الظلم والاستكبار ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كامل تراب الوطن والمحافظة من دنس الغزاة والمحتلين.

وأشاروا إلى أن هذه الذكرى تأتي تزامنا مع الانتصارات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وطاف الزوار في أجنحة المعرض وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، مشيدين بمستوى التنظيم وما تضمنه من صور ومجسمات تبرز مآثر الشهداء وبطولاتهم وتعبر عن الاعتزاز والفخر لما قدموه من تضحيات في مواجهة العدوان.

كما أُقيمت بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء، فعالية احتفالية وتكريمية لأسر الشهداء، بالذكرى السنوية للشهيد 1443هـ.

وفي الفعالية أكد مدير المديرية حمد بن راكان، أهمية إحياء ذكرى سنوية الشهيد والاهتمام بأسر الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم ودمائهم ذوداً عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وأشار إلى تشكيل لجان مجتمعية لزيارة أسر وروضات الشهداء وتكريم ذويهم وتلمس أحوالهم، عرفاناً بتضحياتهم والسير على خطاهم.

عقب الفعالية بحضور قيادات محلية ومشايخ وشخصيات اجتماعية، تكريم أسر وأبناء شهداء حي الحتارش بهدايا رمزية مقدمة من مؤسسة الشهداء.

إلى ذلك نظم أبناء منطقة الخمسين بالمطار، فعالية ثقافية في الذكرى السنوية للشهيد تحت شعار "شهداؤنا عظماؤنا".

وأكد المشاركون في الفعالية، الوفاء للشهداء والاهتمام بأسرهم وذويهم، والسير على دربهم في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي حتى تحقيق النصر.