الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب وزير الخارجية يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية

نائب وزير الخارجية يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

يزور النائب الخاص للوزير والمدير العام لمنطقة غرب آسيا بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسول موسوي، العاصمة الباكستانية إسلام اباد لحضور اجتماع كبار المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي والتشاور مع المسؤولين الباكستانيين حول آخر التطورات في أفغانستان.

العالم- ايران

والتقى موسوي، مدير وأعضاء مجلس البحوث بمعهد الدراسات الاستراتيجية (ISSI) في اسلام اباد، اليوم (الجمعة)، وبحث معهم في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

وحضر اللقاء رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام اباد، خالد محمود، ونائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، محمد سرخابي.

ومن المقرر أن يشارك النائب الخاص لوزير الخارجية الإيراني في اجتماع لكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي غدا السبت، وضع التطورات الأفعانية على جدول أعماله.

ويعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية تستضيفه الحكومة الباكستانية يوم الأحد في المجلس الوطني الباكستاني في إسلام اباد.

وكان أعرب وزير الخارجية الباكستاني في وقت سابق عن تقديره لدول العالم الإسلامي البارزة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لإعلانها استعدادها للمشاركة في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وقال، "ان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو التوصل الى إجماع عالمي لمساعدة أفغانستان والتغلب على الأزمة الإنسانية".

روابط ذات صلة

مقتل جندي عُماني خلال مناورة بحرية مع باكستان

افغانستان..نجاة قيادي في 'طالبان باكستان' من هجوم بطائرة مسيّرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لـ'قوى الحرية والتغيير' في السودان

شاهد..هكذا تنتهك حقوق الإنسان في اثيويبا..

دبلوماسي مصري يكشف عن ترحيل سفير الإمارات من مصر.. لهذا السبب

جوهر بن مبارك يدعو التونسيين للاعتصام في شارع الحبيب بورقيبة

بالفيديو..إنتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا

شاهد.. الوفد الايراني في مباحثات فيينا يعود الى طهران..والسبب