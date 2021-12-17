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الكرملين: الغرب يريد رئيسا لروسيا يفرّط بأراضيها

الكرملين: الغرب يريد رئيسا لروسيا يفرّط بأراضيها
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أشار دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين إلى أن الكثيرين في الغرب "لا يحبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، ويريدون رئيسا لروسيا يفرّط بأراضيها ويتنازل عن مصالحها.

العالم-روسيا

وقال عبر قناة "روسيا 1": "كثير منهم لا يحبون بوتين كثيرا، ويريدون أن يكون لروسيا رئيس آخر لا يتحدث عن الخطوط الحمر، ويغض الطرف عن عمل وسائل الإعلام الأجنبية المدفوعة، التي ستسمح بمسيرات المثليين، وتفرط بالأراضي الروسية، ومن شأنها أن تغض الطرف عن نشر صواريخ نووية في دنيبرو بيتروفسك" الأوكرانية على تخوم روسيا.

وشدد بيسكوف على أن "الفضاء الإعلامي الغربي ليس حرا للغاية، ويلعب دور الوكيل على الكثير من الأصعدة".

وقال إن "كراهية وسائل الإعلام الغربية لبوتين تدفعها للترويج لأي شخص يصبح زعيما لروسيا".

وشدد بيسكوف على أن "بوتين شخص فريد من حيث الكاريزما التي يتمتع بها، ويترك أثرا واضحا له في تاريخ روسيا".

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