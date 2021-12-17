شاهد.. الوفد الايراني في مباحثات فيينا يعود الى طهران..والسبب

العالم - خاص بالعالم

وكشف السيد افقهي خلال حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان محادثات فيينا في جولاتها السابعة خلاف الجولات السابقة كانت ايجابية، وهذا بسبب قبول الجانب الاوروبي بان يدمج المقترحات الايرانية، على وجه الخصوص الية رفع الحظر ضمن جدول العام من مخرجات الجولات الستة الماضية.

وبين السيد افقهي ان طهران ان الجولة الثامن من مباحثات فيينا ستكون الجولة النهائية للمباحثات، اذا لمست طهران ارادة حقيقية من قبل المجموعة 4+1.

ورأى السيد أفقهي بأن هناك جدية في مباحثات فيينا، رغم تعنت الشركاء الاوروبيين، لأن هناك تحرك اميركي من اجل دفع المباحثات الى الامام، وهذا بسبب حاجة اميركا الماسة الى هذا الاتفاق اكثر من ذي قبل، موضحًا ان وضع الرئيس الأميركي جو بايدن بدأ يتراجع في الداخل الاميركي، ولهذا يحتاج بايدن الى تحقيق مكسبًا على مستوى السياسية الخارجية واهم مكسب في هذا المجال هو الاتفاق النووي.

واعتبر السيد أفقهي التشجيع والتأكيد والتفاهم الذي حصل في الجلسات الاخيرة من مباحثات فيينا هو الذي شجع الوفد الايراني بالعودة الى طهران من اجل اتخاذ القرار النهائي من كبار المسؤولين والذهاب الى فيينا وهو مسلح بإختيارات كبيرة في ما لو اتفق مع الجانب الاوروبي لرفع الحظر عن ايران.

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