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الشيخ قاووق: الطرف الآخر يعمل على استمرار الإنهيار لتوظيفه سياسيًّا

الشيخ قاووق: الطرف الآخر يعمل على استمرار الإنهيار لتوظيفه سياسيًّا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكّد عضو المجلس المركزي في حزب الله بلبنان الشيخ نبيل قاووق أنّ الأزمة الإقتصاديّة والمعيشيّة التي يعاني منها اللبنانيون هي الأسوأ في تاريخ لبنان منذ مئة عام، والإنهيار متواصل ومستمر والطرف الآخر يعمل على استمرار الإنهيار لتوظيفه سياسيًّا.

العالم - لبنان

وفي كلمة له اليوم الجمعة في حفل تخريج دورات حي السلم جنوب بيروت في مجمع الإمام الرضا ع، اعتبر الشيخ قاووق أنّ الأولويّة اليوم للمعالجة وليس الوقت لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب سياسيّة على حساب مصالح اللبنانيين.

ورأى أنّ الإدارة الأميركيّة وأدواتها في لبنان والمنطقة يريدون تغيير موقع وهويّة لبنان عبر جرّه إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ قاووق أنهم يريدون إعادة لبنان إلى عصر إتفاق 17 أيّار مع العدو الإسرائيلي ، مؤكدًا أنّهم يريدون لبنان الضعيف التابع والملحق الذي همّه استرضاء الآخرين بعيدًا عن الحق والكرامة الوطنية.

وختم ان الحديث عن الكرامة والحق لا يجدي مع أولئك الذين يُعانون من عقد النقص والدونيّة في جيناتهم الوراثيّة.

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الشيخ قاووق: الطرف الآخر يعمل على استمرار الإنهيار لتوظيفه سياسيًّا

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