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مصدر في وكالة الطاقة الذرية الايرانية يرد على ادعاءات غروسي

مصدر في وكالة الطاقة الذرية الايرانية يرد على ادعاءات غروسي
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

رد مصدر في وكالة الطاقة الذرية الايرانية على ادعاءات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة تابعة للوكالة في موقع منشأة كرج النووية.

العالم- ايران

ورد مصدر في وكالة الطاقة الذرية الايرانية على ادعاءات غروسي في تصريح لموقع نور نيوز قائلا: ان التسجيلات فقدت في هجوم تخريبي على منشأة كرج النووية.

واضاف المصدر: على الوكالة الدولية أن تجيب عن سبب عدم استخدام امكانياتها وقدراتها لمنع مثل هذه العمليات التخريبية التي مصدرها معروف للجميع.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقد اليوم الجمعة ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في منشأة كرج النووية لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي، معتبرًا أن ما حصل "غريب جدًا".

وقال غروسي تعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير. وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.

وادعى غروسي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوى غربية طلبت من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام غروسي بزيارة طهران لمحاولة حل مشكلة كاميرات المراقبة المتضررة.

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