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الاستجداء السعودي للولايات المتحدة الامريكية

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

السعودية تصرخ وترفع الصوت عالياً وتطلب من الولايات المتحدة الامريكية المساعدة العاجلة في صواريخ جو جو والقاذفات واسلحة متطورة اخرى وحالتها حالة.

وبعض النواب حاولوا ان يمنعوا من هذا الامر، لكن مجلس الشيوخ الامريكي رفض قرار المنع واعتبر ان هذا الامر يقوض التزامات الرئيس الامريكي جو بايدن بالمساعدة المستمرة اللامتناهية بدعم السعودية في عدوانها على اليمن.

بمعنى ما أكذب من بايدن الا مجلس الشيوخ وما اكذب من مجلس الشيوخ إلا بايدن، طيب مجلس الشيوخ يتذرع ببايدن بان هذا الامر يقوض التزاماته، فيما بايدن نفسه كان يقول اكثر من مرة واكثر من تصريح انه سيوقف هذا الدعم للسعودية.

لم تتغير السياسة الامريكية وكل الوعود الامريكية هي وعود كاذبة، وكل التعهدات الامريكية، هي تعهدات كاذبة، فلا فرق بين ترامب وبايدن، كلهم يشجع على العدوان على اليمن، وكلهم يدعم العدوان، وهذا ما تجلى واضحاً فيما له علاقة باستمرار العدوان على اليمن وتقديم كل انواع الاسلحة للسعودية لكن دون جدوى بطبيعة الحال، وهذا ما كشفت عنه "الذووال ستريد جورنالد" التي تحدثت عن الاستجداء السعودي للولايات المتحدة الامريكية بتزويدها بكل انواع الاسلحة المتطورة وصواريخ جو جو وغيرها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.

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الاستجداء السعودي للولايات المتحدة الامريكية

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