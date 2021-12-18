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انخفاض قيمة العملة الأفغانية يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد

انخفاض قيمة العملة الأفغانية يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

يفاقم انخفاض قيمة العملة الأفغانية الأزمة الاقتصادية الحادة وتعميق الفقر في بلد لا يملك أكثر من نصف سكانه ما يكفيهم من الطعام، فيما أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ 20 عاماً بدون مساعدة دولية.

العالم-أفغانستان

وبحسب موقع العربي الجديد، فقد خسرت العملة الأفغانية (أفغاني) أكثر من 11% من قيمتها مقابل الدولار في غضون يوم واحد خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن تتعافى إلى حد ما. لكن السوق لا يزال متقلبا، ويؤثر خفض قيمة العملة بالفعل على الأفغان.

وكان الاقتصاد الأفغاني مضطربا بالفعل عندما جمد المجتمع الدولي أصول أفغانستان في الخارج بمليارات الدولارات، وأوقف كل التمويل الدولي للبلاد، بعد تولي طالبان السلطة في منتصف أغسطس/آب وسط انسحاب فوضوي للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي.

وكانت العواقب وخيمة على بلد يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية. فوفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يواجه 22.8 مليونا من أصل 38 مليون شخص في أفغانستان بالفعل انعداما حادا للأمن الغذائي، وسوء التغذية في البلاد آخذ في الازدياد.

وقد أدى مزيج من جائحة فيروس كورونا والجفاف الشديد إلى ترك الكثيرين من دون وظائف، وأدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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