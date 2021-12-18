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أردنيون يضربون عن الطعام في سجون الإمارات منذ 3 أسابيع

أردنيون يضربون عن الطعام في سجون الإمارات منذ 3 أسابيع
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة حقوقية، إن ثلاثة معتقلين أردنيين في السجون الإماراتية، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع.

العالم - الأردن

ونقل مركز "مناصرة معتقلي الإمارات"، عن مصدر داخل سجن الوثبة، قوله إن المعتقلين بهاء مطر، والشقيقان عبد الله وياسر أبو بكر دخلوا في إضراب عن الطعام منذ نحو ثلاثة أسابيع، بسبب "الظروف القاسية وسوء المعاملة، وحرمانهم من أبسط الحقوق كالدواء".


وقال إن السلطات هددتهم خلال الأيام العشرة الأولى بالضرب والحبس الانفرادي، وحاولت إرغامهم على تناول الطعام، لكن المعتقلين رفضوا الاستجابة، وأصروا على مطالبهم المتمثلة بتحسين المعاملة.

وأكدت أنه تم نقل المضرِبين من العنبر رقم 9، إلى مكان مجهول دون معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة.

وأشار المركز إلى انقطاع الاتصال بين المعتقلين المضربين وذويهم منذ نحو 10 أيام.

الجدير بالذكر أن الأردنيين الثلاثة بالإضافة إلى مواطنهم ماهر أبو الشوارب، اعتقلوا في العام 2015، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، وقررت المحكمة حبسهم لـ10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار).

وينفي المعتقلون وذووهم هذه التهم، ويقولون إن المحكمة استندت بإدانتهم إلى مقاطع فيديو عثرت بحوزتهم عبر "واتساب" بقصد الاطلاع فقط.

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