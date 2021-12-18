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سوريا.. اعتداء تركي يخرج محطة تل تمر الكهربائية عن الخدمة

سوريا.. اعتداء تركي يخرج محطة تل تمر الكهربائية عن الخدمة
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أدى قصف تركي، مساء الجمعة، إلى إخراج محطة كهرباء "تل تمر" بريف الحسكة الشمالي الغربي، شرقي سوريا، عن الخدمة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل بلدة تل تمر وريفها.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة، أن "اعتداءات المحتل التركي أدت إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن ناحية تل تمر وما حولها للمرة الثانية خلال أسبوع بعد استهداف خط الـ “66 ك.ف” في أم الكيف- تل جمعة -تل كربيت- بالقذائف والذي يغذي محطة كهرباء تل تمر ما أدى الى خروجها عن الخدمة".

وأشار عكلة إلى أن "الورشات الفنية ستعمل على صيانة الأضرار بأسرع وقت ممكن".

وكانت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أجرت صيانة وإصلاح لخطوط الكهرباء التي تعرضت للأضرار في منطقة تل تمر خلال الأسبوع الماضي بعد استهدافها من قبل الاحتلال التركي.

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سوريا.. اعتداء تركي يخرج محطة تل تمر الكهربائية عن الخدمة