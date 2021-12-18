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الرئيس الايراني يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية

الرئيس الايراني يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان التنمية الصناعية والاقتصادية يجب ان تتم في ظل الحفاظ على البيئة.

العالم - ايران

وقال آية الله رئيسي في تصريحه الصحفي وفي الرد على سؤال لمراسل "ارنا" في يزد في ختام زيارته للمحافظة الواقعة وسط البلاد مساء الجمعة: ان القضايا البيئية والمشاكل المتحملة التي من الممكن ان تحدث للمواطنين يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في عملية التنمية.

واضاف: ان التقدم الاقصادي والصناعي يعد ميزة الا ان الحفاظ على قضايا البيئة يجب ان يحظى بالاولوية في هذا المجال.

واعتبر السياحة الصحية والطبية من مزايا محافظة يزد حيث بامكانها استقبال المرضى من انحاء البلاد ومن الخارج ايضا.

واعتبر رئيس الجمهورية خفض مشكلة شحة المياه في البلاد بانها رهن بالادارة الصحيحة لمصادرها.

واعتبر آية الله رئيسي قضية المياه بانها تعد تحديا للبلاد ومتعلقة بجميع المحافظات واحد هواجسها الجادة وقال: ان ادارة المصادر تعد من اهم سبل خفض مشاكل المياه والتي ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المسؤولين والمواطنين.

واضاف: باعتقادي ان النقطة المهمة في هذا الصدد هي قضية ادارة مصادر المياه.

واعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم برنامج قصير وطويل الامد لمحافظة يزد في مجال توفير مياه الشرب.

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